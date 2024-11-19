В Екатеринбурге осудили сотрудников порностудии, снимавшей "горячие видео" для азиатов

Суд в Екатеринбурге вынес приговор сотрудникам порностудии, которая снимала видео для иностранцев. Часть фигурантов отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на скамье подсудимых оказались 14 человек. Они признаны виновными в незаконном изготовлении и обороте порноматериалов, совершенных организованной группой с использованием интернета. По версии следствия, организатор этого "бизнеса" привлекал к участию в стримах студентов уральских вузов и вел трансляцию роликов из Екатеринбурга в сопредельное государство Восточной Азии.

Фигуранты были задержаны в июле 2023 года. Ими оказались гражданин одной из восточноазиатских республик, его земляк, а также 13 девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет – "актеры" онлайн-трансляций. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи (в основном граждане восточноазиатской республики) после соответствующей оплаты могли смотреть "горячие видео" и даже общаться с участниками роликов в видеочате. Для съемок порно были арендованы коттеджи с несколькими комнатами.

Предполагаемый организатор отвечал за техническое обеспечение и распределение доходов. Студенты, выступающие "актерами", получали за участие в трансляции по 1,5 тысячи рублей за час съемок плюс доход от донатов азиатских пользователей.

"В группе были установлены строгие правила. К примеру, штрафы за появление на "смене" в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае нарушений виновных могли заставить отрабатывать часы бесплатно. В основном пары "актеров" в действительности находились в отношениях между собой, но, как установило следствие, часть из них брали "смены" втайне от своих партнеров", - рассказали об изнанке "бизнеса" в МВД.

Для конспирации месторасположение порностудии меняли три раза. Однако это все равно не помогло: все участники группы были задержаны оперативниками УМВД и ФСБ при содействии сотрудников спецподразделения Росгвардии. Во время обысков у них было изъято оборудование для ведения трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы.

Летом 2024 года 27 томов уголовного дела были переданы в суд. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил фигурантам от 2,5 до 9 лет лишения свободы. Из них 6 человек получили условный срок, остальные отправятся в колонию общего режима. Как добавили в полиции, уголовное преследование предполагаемого организатора прекращено в связи с его смертью из-за тяжелой болезни.