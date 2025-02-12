В Госдуму вносят законопроект об оценке за поведение в школе

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в Госдуму законопроект о введении в школах оценки за поведение. Соавтор проекта Дмитрий Гусев сообщил, что его уже внесли, но в электронной базе его пока нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах.

"Это будет что-то вроде дневника, в котором отражается, умеет ли ученик слушать, быть вежливым и ответственным", - написал Гусев, который считает, что это мотивирует детей лучше себя вести.

Перед началом нынешнего учебного года глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что один негодяй подчас может испортить атмосферу в школе и таких нужно наказывать. Но это предложение можно реализовать, только изменив закон. Член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода отмечает, что, по итогам опроса более 1000 учителей из разных регионов, более 65% сталкиваются с хамством, срывом уроков, оскорблениями со стороны учеников. Почти 50% считают, что существующих правовых механизмов для их защиты недостаточно.

Некоторые эксперты считают, что если в советское время оценка за поведение действительно имела воспитательный смысл, то в условиях цифровизации она может стать шагом к введению социального рейтинга детей и их ранжированию по поведению.

Опрос 2024 года показал, что 57% родителей поддерживают оценки за поведение, причем отцы гораздо чаще матерей (67% против 43%).