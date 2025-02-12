Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.

"За" проголосовали 63 депутата парламентария, против - семь. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

Как сообщает РИА Новости, депутаты оппозиционной фракции "Армения" не приняли участие в голосовании. Еще одна оппозиционная фракция - "Честь имею" - проголосовала против.

Как отмечалось, окончательное решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.