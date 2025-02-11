Депутат: Задержание основателя iSpring подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей

Депутат Госдумы Вячеслав Даванков сообщил о задержании в Йошкар-Оле (столица республики Марий Эл) предпринимателя Юрия Ускова (на фото). Политик напомнил, что в регионе, где некоторые дома до сих пор топят дровами, он построил с нуля iSpring — одну из ведущих IT-компаний в России.

Даванков в своём telegram-канале пишет, что Ускову "было не по себе, когда молодые и перспективные ребята из Марий Эл собирают после школы чемодан и едут за хорошим образованием в столицу", поэтому сам он решил развивать бизнес в Йошкар-Оле. А когда началась СВО, бизнесмен не пытался отмазывать от мобилизации своего сына. Парень сейчас воюет на фронте, был ранен, а сам Усков каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам. Две недели назад Даванков познакомился с Юрием лично и увидел, как на него с уважением смотрят жители города.

"10 февраля Юрия задержали. Его подозревают в мошенничестве. Человека, который вкладывает 10 млрд руб. в создание университета, всерьёз обвиняют в желании заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 г. На этой земле он построил жильё для своих сотрудников — тех самых айтишников, которые выбрали жить и работать здесь, а не в Москве или за границей", — написал Вячеслав Даванков.

Депутат считает, что ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей, как происходящее сейчас в республике Марий Эл. Парламентарий уверен, что в этом деле разберутся, и справедливость восторжествует. Он направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

10 февраля компания iSpring сообщила об обысках в своем офисе в Йошкар-Оле. По словам источника Forbes в iSpring, Ускова задержали на 48 часов, в его квартире также прошли обыски. Следственные действия в отношении компании и ее основателя связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), рассказал собеседник издания. По версии следствия, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене.

