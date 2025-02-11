В Минздраве заявили о снижении числа абортов в России за десять лет

Число абортов в России за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.

По ее словам, министерство видит в этом "определенный резерв повышения рождаемости", передает РИА Новости.

Шешко напомнила, что отработана и применяется технология мотивационного анкетирования женщин. Также ведутся специальные консультации женщин, которые обращаются для прерывания беременности.

В сентябре 2024 года в РПЦ сообщили, что более чем в 71 регионе поддержана инициатива патриарх Московский и всея Руси Кирилла по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, это 18% от всех клиник в стране, которые имеют лицензию осуществление абортов.

Ранее стало известно, что в Вологодской области всерьез обсуждают полный запрет абортов - даже в частных клиниках. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. Позже он пояснил, что речь о законодательном запрете абортов в регионе не идет, планируется широкое общественное обсуждение необходимости отказа от искусственного прерывания беременности.