АСК: В Краснолесье подготовительные работы идут, согласно проекту планировки

В Академическом районе стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки, подчеркивают в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

"Участок под строительство расположен вдоль улицы Краснолесья, его площадь составляет 3,8 га – он находится в собственности застройщика, все работы на нем осуществляются в соответствии с законом, – подчеркивает Дмитрий Фарафонов, директор по управлению проектами АО "Корпорация "Атомстройкомплекс". – На участке предусмотрено строительство двух жилых кварталов общей площадью 70 тыс. кв. метров, с подземным паркингом, помещениями под магазины и предприятия сферы услуг, а также помещение для детской художественной школы. Кроме того, предусмотрено продление местного проезда от улицы Чкалова до улицы Краснолесье еще на 0,5 км – его общая протяженность составит 1,04 км. Местный проезд отделяет жилые кварталы от территории парка площадью 16 га, где уже этим летом, одновременно со строительством жилья, стартуют работы по благоустройству".

Проект благоустройства парка разрабатывает Ботанический сад УрО РАН. Ранее представленная ими концепция была утверждена на Совете по развитию общественных пространств г. Екатеринбурга.

Сейчас в соответствии с техническим заданием, выданным Управлением благоустройства г. Екатеринбурга, ведется подготовка рабочей документации. В парке будут организованы безопасные и удобные для передвижения тропинки, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак. Напротив центра «Эврика» будет размещена инклюзивная площадка, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты Ботанического сада УрО РАН также предлагают организовать в парке площадку для изучения уральской флоры и фауны – так называемую зону естественного разнообразия. Она будет оборудована табличками с информацией о представленных видах растений, здесь смогут проходить школьные уроки, в частности, уроки кружка «Юный ландшафтный архитектор», который действует на базе школы № 181, сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

По данным городской администрации, в зеленой части возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. ребят, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв.м, кроме того, проведут благоустройство парка. В мэрии также подтвердили, что работы на участке стартовали. Местные жители отреагировали на начало работ, потребовали у работников представить документальное подтверждение их полномочий.