Shot: ВС РФ сорвали подготовку наступления ВСУ на Белгородскую область

Российские военные предотвратили подготовку масштабного наступления ВСУ на Белгородскую область, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, уничтожен секретный хаб с техникой, расположенный в 10 километрах от границы с Россией. Более десятка единиц техники ВСУ было замаскировано в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. В частности, были обнаружены три польских БМП "Росомак" и две единицы "Козак".

Оператор FPV-дрона поджег технику ВСУ, сорвав потенциальную попытку прорыва границы.

В ноябре сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Белгородскую область на американском бронированном транспортере (БТР). Пехотинцы планировали захватить окраину села Журавлевка. Российские военные ударили по ним FPV-дроном. Диверсантам пришлось спасаться бегством.