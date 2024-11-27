Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Белгородскую область на американском бронированном транспортере (БТР), сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, пехотинцы планировали захватить окраину села Журавлевка. Российские военные ударили по ним FPV-дроном. Диверсантам пришлось спасаться бегством, потеряв по пути одного раненого. Он выпал из БТР и остался лежать на дороге.

В октябре в Климовском районе Брянской области ФСБ пресекла попытку нарушения диверсионно-разведывательной группой госграницы России. Четыре диверсанта были ликвидированы, остатки отступавшей группы понесли потери.