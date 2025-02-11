В 2024 году от колл-центров пострадали 344 тысячи человек

В 2024 году жертвами мошеннических колл-центров в России стали 344 тыс. человек.

Как заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, чаще всего на уловки мошенников попадаются россияне среднего возраста. Из 344 тыс. человек 23,9% - пенсионеры.

Молодые граждане активно пользуются мессенджерами, маркетплейсами, системами электронных расчетов, социальными сетями, где оставляют много личных данных, что делает их уязвимыми для аферистов.

Филиппов указал, что чаще других страдают жители городов и регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края, сообщают "Аргументы и факты".