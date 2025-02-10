Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе

Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе.

"Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем телеграм-канале.

Согласно решению суда, дети останутся с матерью.

Процесс проходит в закрытом режиме, передает РИА Новости. К вопросу о разделе имущества суд вернется на следующем заседании 18 февраля, сообщила юрист Владислава Бакальчука (экс-супруг Татьяны Ким).

В прошлом году основательница Wildberries Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее муж Владислав "обворовал маркетплейс". По ее мнению, "действия Бакальчука" вызвали забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд рублей. Она полагает, что объединение с Russ было верным решением.

Активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября 2024 года. Позже пара подала на развод, Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук, тем временем, подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).