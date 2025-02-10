10 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге решили построить образцовый квартал

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в партнерстве с городскими и областными властями строится образцовый квартал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на месте расселенного частного сектора на ВИЗе возводятся жилые дома с выдающейся архитектурой, и, что особенно важно – одновременно с новой школой и детским садом. Жилой квартал Repin Towers в границах улиц Репина – Заводская – Красноуфимская – Котельникова – переулок Ударников – это партнерский проект уральских компаний "Атомстройкомплекс" и "СКМ Девелопмент". Первая очередь уже сдана в эксплуатацию.

В основу образцового квартала была заложена идея многофункциональности, при которой в самом комплексе или в максимальной близости расположена вся необходимая для жизни инфраструктура. На территории проекта предусмотрено малоэтажное коммерческое пространство для сферы услуг или офисов, а в структуре самого квартала "Атом" и "СКМ Девелопмент" возводят детское дошкольное учреждение проектной мощностью 150 мест и доступом из внутреннего двора. В шаговой доступности – открывшаяся в прошлом году МДОУ №41 на 925 мест.

Новые дома на ВИЗе в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Одна из самых современных в городе общеобразовательных школ построена компанией "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Помимо учебного процесса, здесь реализуется программа дополнительного образования, объединившая крупнейшие спортивные секции, художественные и компьютерные школы региона, а также социальные организации. Широчайший выбор кружков и секций доступен прямо в школе, запущена продленка, курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Организованы занятия для адаптации детей с особенными потребностями.

Сейчас заселен первый дом комплекса, еще два в высокой степени строительной готовности. Благодаря нестандартному архитектурному решению – круглым окнам – объект уже стал яркой доминантой района.

"Всего в проекте 32 круглых и полукруглых окна. В высотном доме нестандартные формы оконных проемов предусмотрены в квартирах с 21 по 29 этаж, в 12-этажном здании мы реализуем круглую конструкцию высотой в три этажа – из изогнутых балок со сплошным остеклением, облицованную белыми композитными панелями", - отметил руководитель строительства Дмитрий Галкин.

Для отдыха внутри квартала предусмотрено зеленое рекреационное пространство на эксплуатируемой кровле. В закрытом дворе с помощью зеленых изгородей будут отделены пространства для активного и тихого отдыха, детской площадки от прогулочных дорожек. Благоустройство стартует уже этим летом. Таким образом, в рамках одного квартала, в пешей доступности жителей будет и школа, и садик, и необходимые магазины, и зеленое пространство для отдыха.

Теги: квартал, ВИЗ, строительство, Екатеринбург


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