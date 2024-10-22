В школе Екатеринбурга впервые появилась инклюзивная продленка для детей с ОВЗ

В школе №41 Екатеринбурга, которую компания "Атомстройкомплекс" возвела в рамках концессионного соглашения, теперь доступна "солнечная продленка".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это уникальный проект Свердловской региональной общественной организации инвалидов "Солнечные дети"; место, где с пользой будут проводить время дети с ограниченными возможностями здоровья: синдромом Дауна, аутизмом, РАС. Раскрыть потенциал особенных ребят поможет целый комплекс занятий: физические упражнения, включающие ОФП, адаптивный баскетбол, настольный теннис и кинезиологию, а также творческое развитие их талантов – рисование, вокал и танцы. Занятия будут проходить три раза в неделю по три часа.

"Когда мы думали, в каком направлении развивать дополнительное образование в школе №41, решили сделать что-то уникальное, чего еще нигде нет. Мы разработали программы для адаптации и социализации для детей с ментальными особенностями развития. В рамках "солнечной продленки" мы реализуем новый проект – когнитивные спортивные тренировки; запускаем МФР, нейрогимнастику", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Как пояснила председатель СРОО "Солнечные дети" Дарина Капустина, "солнечная продленка" – это первая в Екатеринбурге инклюзивная продленка в общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.

"Она поможет им развить коммуникативные навыки, обрести друзей и раскрыть свой творческий потенциал. Мы хотим, чтобы особенные ребята стали самостоятельными и нашли свое место в жизни, поэтому обучим их и кулинарному, и швейному, и слесарному делу. Благодаря сотрудничеству со школой №41 и компанией "Атомстройкомплекс" появилась возможность сделать инклюзивное образование открытым и эффективным", - отметила Капустина.

МАОУ СОШ №41 на 925 детей в микрорайоне ВИЗ – первое учебное заведение в Екатеринбурге, построенное в рамках государственно-частного партнерства. Трехстороннее концессионное соглашение с министерством образования Свердловской области и Сбербанком инициировал сам девелопер. После завершения строительства по условиям соглашения "Атомстройкомплекс" в течение 5 лет обеспечивает техническую эксплуатацию объекта, развивая возможности дополнительного образования на площадке муниципальной школы. Современные образовательные учреждения могут стать многофункциональной площадкой для жителей всех возрастов.

На примере школы №41 "Атом" реализует актуальные программы развития как для учеников младших и средних классов, так и для малышей, их родителей, бабушек и дедушек, постепенно становясь точкой притяжения целого района. Современная инфраструктура школы – мультимедийное оборудование в классах, новейшее оснащение спортивного и концертного залов, уличного стадиона – объединила под ее крышей крупнейших компьютерных, художественных и спортивных операторов региона.