10 Февраля 2025
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Происшествия Сахалинская область
Фото: Накануне.RU

Данные о состоянии севшего на мель у Сахалина судна собрал подводный беспилотник

Данные о состоянии севшего на мель у Сахалина китайского судна "Ань Янь 2" собрал подводный беспилотник, написал в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
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По его словам, этот беспилотник — разработка сахалинских специалистов. Его создали с учетом выполнения сложных задач в непростых погодных условиях.

Также в Невельске начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.

Глава региона подчеркнул, что поставил задачу откачать топливо сегодня.

"Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно", - написал Лимаренко.

По его словам, шторм не позволяет водолазам приступить к осмотру подводной части судна. Работы начнутся, как только улучшатся погодные условия.

Как отметил глава региона, этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион.

Судно, севшее на мель у Сахалина, перевозило уголь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РосМорРечФлота. На борту находится 1000 тонн угля.

По предварительной информации, на судне повреждены балластные танки, необходимые для придания балкеру устойчивости. Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется.

Накануне в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

Теги: судно, мель, китай, сахалин, уголь


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