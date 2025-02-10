Председатель КНР приедет на празднование Дня Победы в Москву

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин принял приглашение и приедет на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает ТАСС.

"В свою очередь, он пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжественные мероприятия, запланированные на начало сентября", — сказал дипломат.

Российский лидер примет участие в праздновании 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

Ранее сообщалось в параде Победы также примет участие посол Ирана в России .

Для участия в Параде Победы на Красной площади пригласили представителей 19 стран.

Сообщалось, что Владимир Путин пригласил руководителей стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву.

"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал глава российского государства.