Председатель КНР приедет на празднование Дня Победы в Москву
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин принял приглашение и приедет на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает ТАСС.
"В свою очередь, он пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжественные мероприятия, запланированные на начало сентября", — сказал дипломат.
Российский лидер примет участие в праздновании 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.
Ранее сообщалось в параде Победы также примет участие посол Ирана в России .
Для участия в Параде Победы на Красной площади пригласили представителей 19 стран.
Сообщалось, что Владимир Путин пригласил руководителей стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву.
"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал глава российского государства.