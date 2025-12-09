Верховный суд РФ исключил ссылки на ЕСПЧ и Европейскую конвенцию по правам человека

Пленум Верховного суда (ВС) РФ признал утратившим силу свое постановление о применении судами общей юрисдикции Европейской конвенции по правам человека.

Высший судебный орган исключил из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), которые заменили ссылками на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

В соответствии с последним каждый гражданин вправе рассчитывать на справедливое и публичное судебное разбирательство, а также имеет право на свободное выражение своего мнения. ВС РФ подтвердил гарантии на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации.

Как отмечает пресс-служба ВС РФ, новый документ призван привести судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями и исключить устаревшие ссылки на международные договоры, утратившие силу для России.

Россия ратифицировала Конвенцию 30 марта 1998 года, но протоколы к ней остались не ратифицированными. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановке участия России в уставных органах Совета Европы. После этого Россия официально уведомила о своем намерении выйти из Совета Европы и денонсировать Конвенцию.

Согласно опросу разных организаций, некоторые из которых были признаны иностранными агентами, уже в 2019 году для большинства российских граждан членство в Совете Европы было неважным. После начала СВО президент России Владимир Путин заявил, что Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ, поскольку они носят политизированный, предвзятый характер и это для России "абсолютно неприемлемо". Поэтому были приняты федеральные законы, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. А в процессуальное законодательство были внесены изменения, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ.