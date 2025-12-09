Российские активы могут быть разморожены для Украины уже на днях — Стармер

Уже на следующей неделе может быть совершена сделка о разморозке до 115 миллиардов евро российских активов в Европе для помощи украинскому режиму, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Times.

Как отмечает издание, переговоры о завершении военного конфликта достигли "критической стадии". И эта проблема вчера обсуждалась в Лондоне на встрече Стармера с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. После нее Зеленский заявил, что рассчитывает на новый большой кредит за счет российских активов.

Насколько можно понять сообщение британской газеты, эти страны готовы пойти на крупнейшее финансовое преступление - кражу российских активов ради того, чтобы Киев продолжал воевать против России. Мирное урегулирование "критически" близко, и эти страны Европы данное положение не устраивает. Правда, отмечается, что деньги могут пойти также на восстановление Украины после наступления мира. Однако это не отменяет факта незаконного использования активов.

И лидеры ЕС считают эти деньги одним из своих немногих сильных козырей, чтобы не допустить навязывания Украине соглашения между США и РФ, а также действенным способом давления на Россию. Решение ожидается 18-19 декабря.

Стало известно, что Япония отклонила предложение ЕС об изъятии замороженных российских активов. Бельгия также выступает против, поскольку большая часть активов хранится именно на ее территории. Но в ЕС не отступают от своих намерений.

На счетах в самой Британии хранится около 8 миллиардов евро российских активов.