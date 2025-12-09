Бывший топ-менеджер госкорпорации казнён за взятки в Китае

В Китае за взятки казнили бывшего топ-менеджера госкорпорации по управлению финансовыми активами.

Центральное телевидение Китая сообщило, что приговор суда был приведен в исполнение утром 9 декабря. Казнили экс-генерального директора корпорации China Huarong International Holding Бай Тяньхуэя. Он был признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере – более 1,1 млрд юаней ($156 млн). Суд пришел к выводу, что Бай Тяньхуэй использовал служебное положение в период с 2014 по 2018 годы для получения взяток.

К смертной казни госуправляющего приговорили в 2024 году. У него также конфисковали все имущество и лишили его политических прав, передает РБК.