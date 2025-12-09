09 Декабря 2025
Спорт
Фото: рмк

Уральский боец Петр Ян ворвался в топ-10 лучших в UFC

Спортсмен из Екатеринбурга Петр Ян, в минувшие выходные вернувший себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, вошел в десятку лучших бойцов организации независимо от весовой категории.

Напомним, Петр в ярком поединке одолел чемпиона Мераба Двалишвили и забрал его пояс. Это был реванш между спортсменами – они уже встречались в октагоне в 2023 году, и тогда Ян уступил решением судей, после боя намекнув на полученную травму. Однако на этот раз уральский боец не оставил сопернику ни шанса и выиграл единогласным решением.

Петр Ян(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Согласно обновленным рейтингам UFC, Петр Ян ворвался в топ-10 лучших независимо от весовой категории и оказался сразу на 6-м месте. В свою очередь, Мераб утратил пять позиций и опустился на 8-ю строчку.

Что касается легчайшего дивизиона, там также произошли перестановки. После чемпионства Петра сразу трое бойцов – Мераб, россиянин Умар Нурмагомедов и американец Шон О'Мэлли потеряли по одной позиции и занимают 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Вероятно, с кем-то из них Ян и встретится в первой защите своего пояса.

Петр Ян, рейтинги, бойцы, UFC, чемпион


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

