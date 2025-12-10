Встречали сотни фанатов: новый чемпион UFC Петр Ян вернулся в Екатеринбург

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сегодня вернулся домой в Екатеринбург.

Вместе с ним прилетел его секундант, новый чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин.

Бойцов клуба "Архангел Михаил", созданного Русской медной компанией, встретили прямо в аэропорту Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, сотни фанатов и спортсменов чествовали и поздравляли победителя.

Напомним, Петр Ян выиграл свой первый титул чемпиона UFC в 2020 году, в 2021-м стал временным чемпионом организации. А в минувшие выходные уралец одержал уверенную победу над доминирующим грузинским чемпионом Мерабом Двалишвили и вновь завоевал титул сильнейшего бойца в легчайшем весе.

После победы над Мерабом Петр ворвался в топ-10 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. Также он установил рекорд UFC по количеству нанесенных акцентированных ударов за карьеру.

