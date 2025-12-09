09 Декабря 2025
Общество Брянская область
Фото: Накануне.RU

Количество многодетных семей в Брянской области выросло в 2025 году до 15 579

Накануне на оперативном совещании в Правительстве Брянской области под председательством губернатор Александра Богомаза состоялось подведение итогов реализации нацпроекта «Семья» в 2025 году.

Нацпроект «Семья» включает следующие региональные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение». В организации работы по их реализации задействованы региональные департаменты социальной политики, здравоохранения, культуры.

(2025)|Фото: bryanskobl.ru

Поддержка семьи, материнства и детства — задача, которой уделяют особое внимание в Брянской области. В 2025 году на эти цели в бюджете области предусмотрено более 2,8 млрд рублей.

В ходе заседания стало известно, что в этом году общее число многодетных семей в регионе достигло 15 579, а за 10 лет их количество выросло почти в 2 раза.

Одной из самых значимых мер является областной материнский капитал. Его размер — 200 тысяч рублей, при рождении двойни — 400 тысяч рублей, тройни — 1,2 млн рублей.

Коллаж, многодетная семья с бабушкой и дедушкой(2024)|Фото: Накануне.RU

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» в регионе продолжается капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. В 2025 году по федеральной программе полностью обновили 2 детских сада в Новозыбкове и в Жуковском районе, а еще 2 детских сада — в Стародубском районе и в Погаре — отремонтировали за счет областного бюджета.

Реализация нацпроекта «Семья» в Брянской области по всем направлениям будет продолжена.

