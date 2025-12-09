Бывшего мэра Иванова задержали по подозрению в превышении полномочий

Бывший мэр Иванова стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным СМИ, речь идет об Александре Шаботинском. Он покинул пост главы Иваново по собственному желанию 1 декабря.

По версии следствия, бывший глава, занимая в период с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановский области, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые руководили ведомством в этот период. Он изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.

В отношении должностных лиц расследуется уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей.