Против экс-мэра Иванова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего мэра Иванова Александра Шаботинского возбудили новое уголовное дело – о получении взятки в крупном размере.

Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, Шаботинский, а также бывшие руководители департамента ЖКХ региона Владислав Мартьянов и его заместитель Денис Кочнев получили взятку в размере не менее 58 млн рублей за покровительство от руководителей коммерческих фирм, осуществляющих деятельность в сфере проведения капитального ремонта домов.

Ранее Шаботинского арестовали по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, преступления он совершал в период с 2020 по 2024 год, когда занимал должность заместителя председателя правительства Ивановский области.