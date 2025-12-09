Столица падела: в Екатеринбурге прошел международный турнир лиги RCC Padel

Екатеринбург становится столицей падела России. На Падел-арене РМК завершился премьерный международный турнир лиги RCC Padel с совокупным призовым фондом более 20 млн рублей.

В торжественной церемонии награждения приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, директор Академии падел РМК и президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

"Буквально три месяца назад мы открыли новую современную арену для игры в падел, а уже сегодня на ней состоялся первый международный турнир. Он прошел на высоком организационном уровне. Я хочу поблагодарить всех спортсменов, кто приехал к нам в Екатеринбург, кто показал красивую, великолепную игру, и всех болельщиков, кто поддерживал игроков на протяжении этих трех дней. <…> Падел активно развивается в Свердловской области, в следующем году мы планируем провести не менее шести таких крупных соревнований", - сказал губернатор Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в завершающий день турнира прошли финальные матчи Зимнего кубка на призы RCC Padel в категории В и категории С, турнира лиги RCC Padel, а также звездного турнира "Легенды падела". Спортсмены показали отличную игру и упорную борьбу в каждом турнире. Первое место в категории С Зимнего кубка на призы RCC Padel заняла пара Семен Мильштейн и Алексей Молчанов. Победу в категории В забрали Семен Ражев и испанец Арнау Риба.

"Результат на соревнованиях – это всегда показатель твоих тренировок. Именно на соревнованиях ты можешь посмотреть и оценить, если что-то упускаешь или где-то недорабатываешь и на что нужно обратить внимание. Поэтому, даже если ты не выигрываешь, это все равно большой плюс к твоему опыту. Первое место мы заняли вместе с испанцем Арнау Рибой. Играть с испанцами или аргентинцами – это вообще одно удовольствие, потому что они хорошо видят корт, они могут тебе по месту подсказать, в моменте где-то указать на твои ошибки или технически и даже тактически направить и перестроить твою игру. Это много дает в плане понимания игры и опыта", - рассказал действующий спортсмен и тренер Академии падел РМК Семен Ражев.

В финальном матче турнира международной лиги RCC Padel победила пара Факундо Домингез и Денис Перино. Кубок лиги RCC Padel едет в Италию. А Хавьер Руис и Гонсало Рубио из Испании стали вторыми.

"Я впервые в Екатеринбурге, и то, что я увидел, меня сильно впечатлило. Я не представлял, что в России такой высокий уровень организации международных турниров. Турнир лиги RCC Padel не уступит ни одному турниру в Испании или других странах Европы. Я был очень рад сыграть с русскими игроками. Я знаю, что падел в России популярен не так давно, но их игра достаточно сильная", - рассказал победитель международного турнира лиги RCC Padel Денис Перино.

Совокупный призовой фонд турниров – более 20 млн рублей. За первое место премьерного турнира международной лиги RCC Padel сильнейшая пара получила 3 млн рублей, остальные призовые распределились между парами, завоевавшими места со второго по четвертое.

За первое место турнира "Легенды падела" звездная пара получила 4 млн рублей. В самой долгожданной игре турнира победила пара Толито Агирре и Гонсало Альфонсо. Игра закончилась досрочно из-за травмы игрока второй пары, Тито Аллеманди, который выступал вместе с Аймаром Гоньи. Чемпионам вручили 4 млн рублей.

"Все игроки знают, что побеждать из-за травмы своего коллеги по корту – это достаточно странное ощущение, но мы все равно рады находиться здесь в Екатеринбурге. Мы очень благодарны за такую организацию, играть на этом красивом корте и в этом клубе – это просто великолепно. А Тито Аллеманди мы желаем скорейшего восстановления после травмы", - сказал чемпион лиги А1 сезона-2024 Толито Агирре.

Своих фаворитов смогли выбрать и зрители. Две пары игроков турнира лиги RCC Padel получили приз зрительских симпатий – по 2 млн рублей. Голосование на специальном сайте шло два дня. Болельщики посчитали самыми яркими игроками испанцев Гонсало Рубио и Хавьера Руиса, а также пару тренеров и спортсменов Академии падел РМК – Дмитрия Мягкова и Евгения Данилова.

В завершение вечера перед зрителями выступила певица Zivert со своими самыми известными хитами.