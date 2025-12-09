Столица падела: в Екатеринбурге прошел международный турнир лиги RCC Padel

09 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область В России За рубежом
Фото: пресс-служба РМК

Столица падела: в Екатеринбурге прошел международный турнир лиги RCC Padel

Екатеринбург становится столицей падела России. На Падел-арене РМК завершился премьерный международный турнир лиги RCC Padel с совокупным призовым фондом более 20 млн рублей.

В торжественной церемонии награждения приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, директор Академии падел РМК и президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

"Буквально три месяца назад мы открыли новую современную арену для игры в падел, а уже сегодня на ней состоялся первый международный турнир. Он прошел на высоком организационном уровне. Я хочу поблагодарить всех спортсменов, кто приехал к нам в Екатеринбург, кто показал красивую, великолепную игру, и всех болельщиков, кто поддерживал игроков на протяжении этих трех дней. <…> Падел активно развивается в Свердловской области, в следующем году мы планируем провести не менее шести таких крупных соревнований", - сказал губернатор Денис Паслер.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в завершающий день турнира прошли финальные матчи Зимнего кубка на призы RCC Padel в категории В и категории С, турнира лиги RCC Padel, а также звездного турнира "Легенды падела". Спортсмены показали отличную игру и упорную борьбу в каждом турнире. Первое место в категории С Зимнего кубка на призы RCC Padel заняла пара Семен Мильштейн и Алексей Молчанов. Победу в категории В забрали Семен Ражев и испанец Арнау Риба.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

"Результат на соревнованиях – это всегда показатель твоих тренировок. Именно на соревнованиях ты можешь посмотреть и оценить, если что-то упускаешь или где-то недорабатываешь и на что нужно обратить внимание. Поэтому, даже если ты не выигрываешь, это все равно большой плюс к твоему опыту. Первое место мы заняли вместе с испанцем Арнау Рибой. Играть с испанцами или аргентинцами – это вообще одно удовольствие, потому что они хорошо видят корт, они могут тебе по месту подсказать, в моменте где-то указать на твои ошибки или технически и даже тактически направить и перестроить твою игру. Это много дает в плане понимания игры и опыта", - рассказал действующий спортсмен и тренер Академии падел РМК Семен Ражев.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

В финальном матче турнира международной лиги RCC Padel победила пара Факундо Домингез и Денис Перино. Кубок лиги RCC Padel едет в Италию. А Хавьер Руис и Гонсало Рубио из Испании стали вторыми.

"Я впервые в Екатеринбурге, и то, что я увидел, меня сильно впечатлило. Я не представлял, что в России такой высокий уровень организации международных турниров. Турнир лиги RCC Padel не уступит ни одному турниру в Испании или других странах Европы. Я был очень рад сыграть с русскими игроками. Я знаю, что падел в России популярен не так давно, но их игра достаточно сильная", - рассказал победитель международного турнира лиги RCC Padel Денис Перино.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Совокупный призовой фонд турниров – более 20 млн рублей. За первое место премьерного турнира международной лиги RCC Padel сильнейшая пара получила 3 млн рублей, остальные призовые распределились между парами, завоевавшими места со второго по четвертое.

За первое место турнира "Легенды падела" звездная пара получила 4 млн рублей. В самой долгожданной игре турнира победила пара Толито Агирре и Гонсало Альфонсо. Игра закончилась досрочно из-за травмы игрока второй пары, Тито Аллеманди, который выступал вместе с Аймаром Гоньи. Чемпионам вручили 4 млн рублей.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

"Все игроки знают, что побеждать из-за травмы своего коллеги по корту – это достаточно странное ощущение, но мы все равно рады находиться здесь в Екатеринбурге. Мы очень благодарны за такую организацию, играть на этом красивом корте и в этом клубе – это просто великолепно. А Тито Аллеманди мы желаем скорейшего восстановления после травмы", - сказал чемпион лиги А1 сезона-2024 Толито Агирре.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Своих фаворитов смогли выбрать и зрители. Две пары игроков турнира лиги RCC Padel получили приз зрительских симпатий – по 2 млн рублей. Голосование на специальном сайте шло два дня. Болельщики посчитали самыми яркими игроками испанцев Гонсало Рубио и Хавьера Руиса, а также пару тренеров и спортсменов Академии падел РМК – Дмитрия Мягкова и Евгения Данилова.

В завершение вечера перед зрителями выступила певица Zivert со своими самыми известными хитами.

Международный турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: падел, турнир, игроки, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети