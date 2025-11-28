28 Ноября 2025
Фото: Дмитрий Степанцов

На Падел-арене РМК в Екатеринбурге пройдут турниры с участием мировых суперзвезд

Три дня, 4, 5 и 6 декабря, в Екатеринбурге будут проходить сразу четыре турнира по паделу на новейшей Падел-арене РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 16 лучших пар игроков из Испании, Аргентины, Бразилии, Казахстана и России будут соревноваться в первом, премьерном турнире лиги RCC Padel. Среди них тренер и спортсмен Академии падел РМК, победитель первого и пятого этапов Российского падел-тура – 2025, победитель чемпионата России-2025 Дмитрий Мягков; представитель Аргентины, 68-я ракетка мира рейтинга FIP, чемпион Аргентинского падел-тура, постоянный участник различных этапов Российского падел-тура, а также международных турниров в Москве Хуан Крус Беллуати; игрок из Испании, 44-я ракетка мира в рейтинге FIP, многократный победитель турниров FIP, участник международного турнира "Москва-2025" Гонсало Рубио.

Турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Зрителей также ждет уникальный турнир суперзвезд "Легенды падела". В нем выступят четыре пары игроков, находящихся в топе мирового рейтинга этого вида спорта. В их числе – двукратный чемпион мира, седьмая ракетка в рейтинге A1 Padel, спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди, двукратный чемпион мира по паделу, обладатель Кубка мира-2014, победитель турниров Padel Pro Tour и World Padel Tour Мигель Ламперти, а также чемпионы лиги А1 в 2024 году, победители турниров FIP в категориях Silver, Gold, Platinum, финалисты турниров Premier Padel в 2025 году в Хихоне и Канкуне, побившие рекорд по числу титулов в лиге А1, Толито Агирре и Гонсало Альфонсо и другие.

Турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Еще более полусотни спортсменов со всей России сыграют в двух рейтинговых турнирах В и С Зимнего кубка на призы RCC Padel. Всего в турнирах примут участие более 100 спортсменов. Призовой фонд турнира лиги RCC Padel составит 8 млн рублей. А призовой фонд турнира суперзвезд "Легенды падела" – 10 млн рублей. Изюминкой вечера 6 декабря станет концерт Zivert.

Турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Создание лиги RCC Padel позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень. В современных условиях проводить международные турниры очень сложно. Лига станет той площадкой, на которую мы сможем приглашать мировых звезд. Так россияне смогут играть с чемпионами из Аргентины, Испании и других стран, а значит, будут значительно повышать свой уровень игры. Официальный старт работы лиги RCC Padel запланирован в феврале 2026 года", - рассказала президент Федерации падел Свердловской области и директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Развивающийся молодой вид спорта все больше набирает популярность в России, а уровень турниров Академии падел РМК привлекает в столицу Урала мировых звезд. В сентябре в Екатеринбурге Русская медная компания открыла первую в России специализированную арену для падела. На Падел-арене РМК прошел V турнир Российского падел-тура, а также шоу-матчи и суперматчи мировых звезд этого вида спорта.

Турнир лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

В арене установлено только самое современное оборудование. Здесь расположены шесть кортов профессионального уровня, они обеспечены 12-миллиметровым текстурированным искусственным покрытием для лучшего сцепления, идеального отскока мяча и комфортной игры. Для спортсменов организованы раздевалки, есть кабинет врача, зона восстановления с массажными кабинетами, ледяными ваннами, барокамерой и компрессионной прессотерапией. В тренажерном зале оборудованы помещения для проведения разминок, упражнений на растяжку и силовых тренировок – с беговыми дорожками, силовым тренажерным и другим инновационным иммерсивным кардиофитнес-оборудованием премиум-класса. В арене имеются трибуны на 4 тысячи 500 зрителей, кафе, магазин со спортивным инвентарем, детская зона и зона ожидания, где можно наблюдать за игрой на корте. Для родителей с маленькими детьми запланированы семейные раздевалки.

С момента открытия корты Падел-арены РМК постоянно востребованы как профессиональными спортсменами, так и любителями падела.

