09 Декабря 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

"Раздолжнители" из Челябинска угрожают матери-одиночке из Пермского края

Жительнице Пермского края поступили угрозы со стороны представителей компании по "раздолжнению". Об этом Накануне.RU сообщил ее адвокат, юрист Челябинской области Тимур Казанцев.
По словам доверительницы адвоката - матери-одиночки Екатерины (фамилия не раскрывается по ее просьбе), конфликт начался после заключения договора с telegram-сообществом, предлагающим услуги по сопровождению банкротства. Женщина утверждает, что после попытки разорвать отношения и обращения в надзорные органы получила в мессенджере сообщения, которые восприняла как угрозы.

В своем обращении за помощью Екатерина рассказала, что из-за финансовых трудностей искала варианты законного прохождения процедуры банкротства и связалась с участниками сообщества, которые представились как "консультанты". По словам женщины, ей предлагались схемы, которые она считает незаконными, в том числе с намеренным удешевлением имущества и искусственным увеличением дохода. После консультации с юристом Екатерина посчитала происходящее мошенничеством и подала заявление в прокуратуру, полицию, налоговую службу, Роскомнадзор и Роспотребнадзор.

Адвокат Тимур Казанцев подтвердил, что обращения направлены в соответствующие ведомства, а вся переписка у него задокументирована. Он отметил, что проблема деятельности "раздолжнителей" носит системный характер: в ноябре 2025 года Банк России выделил этому вопросу отдельный раздел на своем сайте.

Теги: Челябинск, банкротство, раздолжнители, Пермский край


