В северокавказских республиках введен режим беспилотной опасности

В Чечне введен режим беспилотной опасности, об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы северокавказских аэропортов: в Грозном, Владикавказе и Магасе.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил своих подписчиков в Telegram о введении в республике режима беспилотной опасности и возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. "Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - сообщил он.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров о воздушной тревоге своих подписчиков в Telegram не уведомили.

На прошлой неделе в одной из высоток Грозного-сити произошел взрыв с последовавшим обрушением фасада здания. Власти не прокомментировали причину взрыва. В соцсетях высказывалось предположение, что это могла быть атака беспилотника.