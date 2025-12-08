ВККС разрешила завести дело на экс-председателя суда Ростова-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СК России возбудить уголовное дело в отношении председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает следствие, Коблева создала преступную группу из судей, которая занималась получением взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности. Например, за 500 тысяч рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту, при этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей ходатайства о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей.

В ноябре бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов лишен статуса судьи в отставке по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Поводом послужило грубое нарушение им антикоррупционных норм: Чернов занимался бизнесом, злоупотреблял полномочиями и владел незаконным имущество.