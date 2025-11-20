Бастрыкин просит завести уголовные дела против шести судей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) ходатайства о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей. Кроме того, на повестке — вопрос о прекращении отставки председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

В заседаниях ВККС планирует лично участвовать председатель Верховного суда Игорь Краснов, который в судейском сообществе, активно выступает за очищение судейского корпуса от коррупции.

Заседания пройдут в конце ноября, сообщают "Ведомости".