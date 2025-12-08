Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев работал на площадке форума «Большие решения малой родины».

Форум-выставка муниципальных практик организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления на площадке Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Форум проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов развития и поддержки муниципальных образований. Он собрал 750 представителей муниципального сообщества, среди участников – члены Правительства РФ, представители Администрации Президента, Совета Федерации и Госдумы.

«На выставке были представлены 500 успешных муниципальных практик. В рамках форума прошли мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии и тематические сессии, посвящённые развитию территорий, эффективному муниципальному управлению и обмену лучшими практиками, также прошли встречи с представителями федеральных министерств и ведомств. Это прекрасная возможность наглядно познакомиться с формами, методами и подходами в работе муниципалитетов. Такой обмен опытом очень важен», – прокомментировал Юрий Моисеев.

Представленный на форуме доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации в 2024–2025 годах будет направлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Во второй день форума состоялся VIII Съезд ВАРМСУ, на котором были избраны руководящие органы ассоциации. Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что в течение года ассоциация провела большую работу по объединению муниципального сообщества. В рамках Съезда прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации».

По итогам года более 60 муниципальных служащих были отмечены Благодарственными письмами президента РФ.