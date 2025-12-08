Мизулина объяснила свою популярность у детей: "Я с ними, когда их травят, когда на них нападают"

Общественница Екатерина Мизулина рассказала о слезных жалобах подростков, которые десятками и сотнями поступают ей из-за блокировки игры Roblox.

Ранее Роскомнадзор заблокировал эту популярную у школьников игровую платформу из-за обнаружения "большого количества неподобающего контента".

"Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" также объяснила свою популярность у детей: "Каждый день я вместе с детьми всей страны разделяю разные ситуации. Я с ними, когда они сдают ЕГЭ и ОГЭ, когда их травят и избивают сверстники, когда их атакуют мошенники, когда с ними несправедливо поступают учителя, когда на них нападают мигранты, когда создают каналы с угрозами нападений на школы. И это лишь малая часть. Подростки знают, что я не пройду мимо, поэтому и рассказывают мне обо всём: о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях".