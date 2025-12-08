Прикурившая от Вечного огня жительница Ирбита признала вину в реабилитации нацизма

В Свердловском областном суде стартовал процесс по делу о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Ирбита, которая признала свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, как было установлено в ходе расследования, в августе этого года пьяная женщина поднялась на гранитные плиты мемориала, посвященного боевым и трудовым подвигам ирбитчан в годы Великой Отечественной войны, и прикурила сигарету от Вечного огня. Итогом этой выходки стало возбуждение уголовного дела о реабилитации нацизма.

Сегодня в суде было озвучено обвинительное заключение. Сама женщина полностью признала свою вину. По ее ходатайству дело рассматривается в особом порядке – то есть без проведения судебного следствия. Приговор жительнице Ирбита будет вынесен позже.

Напомним, недавно был вынесен приговор мигранту, прикурившему от Вечного огня в Среднеуральске.