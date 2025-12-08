"Люблю, но без фанатизма": жители Екатеринбурга рассказали об отношении к Новому году

Жители Екатеринбурга рассказали, как они относятся к Новому году. Опрос на эту тему в ноябре-декабре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 23% признались, что обожают этот праздник. Еще 36% опрошенных охарактеризовали свое отношение фразой "люблю, но без фанатизма". Спокойное и нейтральное отношение характерно для 28% екатеринбуржцев.

Отрицательные эмоции испытывают только 7% горожан. 4% не любят Новый год, а 3% "просто ненавидят" его.

