Опрос: жители Екатеринбурга не верят в снижение цен в "черную пятницу"

Жители Екатеринбурга не слишком верят в реальное снижение цен в так называемую "черную пятницу". Опрос на эту тему в октябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, лишь 14% екатеринбуржцев верят в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. Сразу 60% считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. А 26% опрошенных затруднились с оценкой.

При этом готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 5% респондентов. Причем женщины чаще мужчин готовы участвовать в распродаже "11.11".

