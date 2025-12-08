08 Декабря 2025
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Обездолены из-за Долиной

Политика За рубежом
Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Венгрия и Словакия планируют добиться отмены плана ЕС об отказе от российского газа

Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС иск по поводу плана RePowerEU, который предусматривает отказ от российского газа до 2027 года. Это произойдет после официального утверждения плана на следующей неделе, а Венгрия и Словакия потребуют приостановить действие документа на время разбирательства. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщалось, Совет ЕС и Европарламент согласовали регламент поэтапного отказа от импорта российского газа. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а трубопроводного - с осени 2027 года.

Как отметил Сийярто, ограничения на импорт российской нефти и газа, предусмотренные планом, сделают невозможным стабильное энергоснабжение Венгрии и Словакии, приведут к резкому росту цен и нанесут сильнейший удар по экономике стран. Он назвал это "масштабным юридическим мошенничеством", ведь по своей сути это санкции, которые могут приниматься только единогласно. Также это противоречит договорам ЕС, в которых говорится, что энергетическая политика является компетенцией отдельных стран. ЕС не вправе указывать странам, откуда им получать энергоносители.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу "Дружба", а газ — по газопроводу "Турецкий поток". 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что добился от президента России Владимира Путина гарантий продолжения поставок нефти и газа.

Решение ЕС отказаться от поставок российского газа году пагубно скажется на Европе, заявил министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби. Последний обратил внимание на то, что гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс недавно заявил о намерении вывести компанию из Европы. И уверен, что Европа совершает опрометчивый шаг.

Характерно, что с февраля 2022 года Норвегия, которая не является членом ЕС, заработала почти 55 млрд евро на поставках газа в страны блока.

Теги: венгрия, словакия, газ


