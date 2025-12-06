"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби

"Спартак" и "Динамо" не смогли выявить победителя в московском дерби. Встреча 18-го тура Российской Премьер-лиги состоялась сегодня в столице и завершилась вничью со счетом 1:1.

Уже в самом дебюте встречи динамовцы вышли вперед благодаря мячу Константина Тюкавина. Однако гол сразу был отменен из-за офсайда. После видеопросмотра решение было оставлено в силе.

На 19-й минуте футболист "бело-голубых" Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота. Этот счет держался до 61-й минуты, когда отличился форвард "Динамо" Иван Сергеев.

Под занавес матча динамовцы вышли вперед, но и этот гол был отменен после просмотра VAR. Итогом встречи стала ничья.

С завершением этого тура РПЛ уйдет на зимний перерыв. Возобновится чемпионат в 2026 году. В 19-м туре "Спартак" отправится в гости к "Сочи", а "Динамо" дома примет самарские "Крылья Советов".

Напомним, недавно "Спартак" одержал победу в другом столичном дерби против ЦСКА.