"Спартак" победил ЦСКА в столичном дерби

В субботу вечером в Москве состоялось столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Победу в матче со счетом 1:0 отпраздновали "красно-белые".

Счет был открыт под занавес первого тайма: Эсекьель Барко закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового. Однако в дальнейшем гол переписали на Игоря Дмитриева, который в последний момент коснулся мяча. Барко оставили голевую передачу.

Во втором тайме капитан "Спартака" Роман Зобнин упал в штрафной ЦСКА. После изучения повтора судья принял решение, что пенальти в данном случае не было. Больше голов команды не забили.

Несмотря на победу, "Спартак" остался на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе "красно-белых" 28 набранных очков. ЦСКА занимает вторую строчку с 33 баллами.

В следующем туре "Спартак" отправится в гости к калининградской "Балтике", которая сегодня сыграла вничью (0:0) с "Оренбургом". А ЦСКА встретится как раз с оренбуржцами. Игра состоится на поле армейцев.