"Словом года-2025" в России признано "тревожность"

"Тревожность" признано "Словом года-2025" в России по итогам народного голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Отмечается, что главное слово года определяли пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети "Читай-город" с апреля по декабрь 2025 года. В итоге слово "тревожность" набрало наибольшее количество голосов – 36%.

Среди других претендентов на "Слово года-2025" были "вера", "договорнячок", "кринж", "любовь", "мир", "надежда", "ожидание", "перемены" и "победа".

Напомним, ранее были названы слова года в социальных сетях. Также своих претендентов на это звание называл портал Грамота.Ру.