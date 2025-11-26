Грамота.Ру назвала "пупупу" и "ред-флаг" претендентами на звание "слово года"

Портал Грамота.Ру назвал претендентов на звание "слово 2025 года". В числе самых популярных оказалось междометие "пупупу", сленговые "ред-флаг", "сигма" и "проявленность", а также "имба", "выгорание", "промт", "слоп", "брейнрот", "подсветить", "лимб", "зумер".

Лингвисты рассмотрели около 500 популярных словечек, которые появились впервые или приобрели известность в новом значении. Также посчитали упоминаемость слов в социальных сетях и СМИ, передает РИА Новости.

Ранее были объявлены топ-40 слов-претендентов на звание "Слово года 2025" по версии издательство "Эксмо-АСТ".

В этом году победители будут выбраны в четырех направлениях: "Гуманитарная сфера" (слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы), "Техносфера" (слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь), "Сленг" (слова, отражающие молодежный и интернет-сленг) и "Всенародное слово" (слова пользователей интернета).

И вот какие слова попали в топ в каждой из категорий:

"Гуманитарная сфера": вера, ИИ, Лабубу, любовь, патриотизм, переговоры, победа, поиск, ценности, цензура;

"Техносфера": алгоритмы, БПЛА, DDoS-атака, ИИ, импортонезависимость, кибербезопасность, национальный мессенджер, план "Ковёр", промт, цифровой рубль;

"Сленг": бомбардиро крокодило, брейнрот, НПС, окак, пикми, свага, сигма, сияй, слоняра, токсик;

"Всенародное слово": вера, договорнячок, кринж, любовь, мир, надежда, ожидание, перемены, победа, тревожность.