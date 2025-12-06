Китай стал крупнейшим экспортером пива в Россию

По итогам девяти месяцев текущего года Китай потеснил Германию и приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

Так, Китай увеличил свои отгрузки до 33,4 млн долларов, что на фоне более слабых поставок из Европы позволило ему возглавить рейтинг крупнейших продавцов пива в Россию. Чехия снизила экспорт почти вдвое, до 15,6 млн долларов. А Германия и вовсе сразу в шесть раз – до 12,2 млн долларов.

Замкнули первую пятерку Литва (9 млн долларов) и Латвия (8,3 млн долларов).

Ранее сообщалось, что в июле-сентябре этого года продажи пива в России сократились почти на 18% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом в стране почти на 40% выросли продажи самогонных аппаратов.