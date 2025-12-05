05 Декабря 2025
Здравоохранение Томская область
Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

В Поликлинике №4 города Томска заработал новый современный рентгеновский комплекс

Во второе подразделение Поликлиники № 4 города Томска поступил современный высокотехнологичный рентгеновский комплекс. Это медицинское оборудование, стоимостью 15,8 млн рублей, было приобретено в рамках реализации президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Важно отметить, что использование нового медицинского комплекса позволит докторам проводить комплексные рентгенодиагностические исследования органов грудной клетки, костной системы различных локализаций в различных проекциях, линейную томографию, как в вертикальном, так и горизонтальном положении пациента. Это повысит результативность исследований.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

«Приобретение нового оборудования повысит доступность, качество и скорость оказания медицинской помощи. Принято решение продлить программу модернизации первичного звена до 2030 года. Это позволит нам системно продолжить обновление материально-технической базы. Уже в следующем году планируется направить более 250 миллионов рублей на переоснащение медучреждений», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Ранее в Поликлинике №4 функционировал один рентгеновский аппарат на базе поликлинического подразделения №1.

Главный врач полклиники Наталья Красницкая пояснила, что при одном аппарате требовалось времени больше на проведение обследований, это усложняло маршрутизацию пациентов, вызывало увеличение времени ожидания прохождения исследования.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Ввод в эксплуатацию еще одного нового рентгеновского комплекса даст возможность специалистам организовать диагностику в месте первичного обращения пациента. Таким образом будет реализован принцип шаговой доступности. Кроме того, у пациентов появится возможность пройти полный цикл диспансеризации в одном месте в кратчайшие сроки.

