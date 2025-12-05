Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском

Экс-замминистра Минобороны Тимур Иванов заявил, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее по разрешению управделами президента.

"Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента", - сказал Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, объект в Раздорах в Одинцовском районе он приобрел за 170 миллионов рублей под залог квартиры на Поварской, которая досталась ему в рамках раздела имущества с бывшей женой Светланой Захаровой.

Ранее сообщалось, что Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области. Следствие считает ее взяткой. По версии СК, в 2021 году экс-замминистра объявил соучредителю компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, что для беспрепятственного финансирования контрактов необходимо оплатить строительство усадьбы Панкратово.

В августе сообщалось, что Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. В исковых требованиях речь идет об изъятии объектов недвижимости и активов Иванова, приобретенных на неподтвержденные доходы.