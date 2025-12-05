США хотят, чтобы НАТО перестал восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс"

Администрация США опубликовала обновленную стратегию национальной безопасности. Документ представлен с задержкой на полтора месяца – ожидалось, что он выйдет в октябре, Politico писало, что окружение президента Америки считало стратегию практически завершенной, но некоторые ведомства запросили "дополнительное время на изменения".

В обновленном документе говорится, что США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из главных внешнеполитических приоритетов в Европе.

"Многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Регулирование отношений Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликт между Россией и европейскими государствами", - говорится в документе.

Также одним из основных интересов США на внешнеполитической арене называется "проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине в целях стабилизации европейской экономики, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения военного конфликта и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией. Также планируется обеспечить послевоенное восстановление Украины, которая должна сохраниться как "жизнеспособное государство".

Отдельным пунктом прописана стратегия поведения США в составе НАТО: администрация Трампа хочет, чтобы альянс перестали воспринимать как "постоянно расширяющийся". Также много пунктов в стратегии посвящено отношениям с Европой, из Вашингтона они представляются крайне сложными. Так, предполагается дать Европе "возможность самостоятельно встать на ноги и действовать как группе объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы".

Текущей траектории развития Европы предлагается оказать сопротивление, при этом как-то еще открыть европейские рынки для американских товаров и услуг и обеспечить при этом справедливое отношение к американским производителям.

США хотели бы создать "здоровые отношения" с государствами в Центральной, Восточной и Южной Европе "посредством коммерческих связей, продажи оружия, политического сотрудничества и культурных и образовательных обменов".

При этом не обошлось и без жесткой критики: "администрация США находится в противоречии с европейскими чиновниками, многие из которых топчут демократические нормы".

Тезисы по другим регионам мира:

- Индо-Тихоокеанский регион будет полем одного из ключевых геополитических и экономических сражений в XXI веке.

- США больше не рассматривают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики.

- США будут сосредоточены на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.

- Сдерживание конфликта вокруг Тайваня является приоритетом.