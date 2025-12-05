США хотят, чтобы НАТО перестал восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс"

05 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США хотят, чтобы НАТО перестал восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс"

Администрация США опубликовала обновленную стратегию национальной безопасности. Документ представлен с задержкой на полтора месяца – ожидалось, что он выйдет в октябре, Politico писало, что окружение президента Америки считало стратегию практически завершенной, но некоторые ведомства запросили "дополнительное время на изменения".  

В обновленном документе говорится, что США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из главных внешнеполитических приоритетов в Европе.

"Многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Регулирование отношений Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликт между Россией и европейскими государствами", - говорится в документе.

Также одним из основных интересов США на внешнеполитической арене называется "проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине в целях стабилизации европейской экономики, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения военного конфликта и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией. Также планируется обеспечить послевоенное восстановление Украины, которая должна сохраниться как "жизнеспособное государство".

Отдельным пунктом прописана стратегия поведения США в составе НАТО: администрация Трампа хочет, чтобы альянс перестали воспринимать как "постоянно расширяющийся". Также много пунктов в стратегии посвящено отношениям с Европой, из Вашингтона они представляются крайне сложными. Так, предполагается дать Европе "возможность самостоятельно встать на ноги и действовать как группе объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы".

Коллаж, Дональд Трамп, торговые войны(2025)|Фото: Накануне.RU

Текущей траектории развития Европы предлагается оказать сопротивление, при этом как-то еще открыть европейские рынки для американских товаров и услуг и обеспечить при этом справедливое отношение к американским производителям.

США хотели бы создать "здоровые отношения" с государствами в Центральной, Восточной и Южной Европе "посредством коммерческих связей, продажи оружия, политического сотрудничества и культурных и образовательных обменов".

При этом не обошлось и без жесткой критики: "администрация США находится в противоречии с европейскими чиновниками, многие из которых топчут демократические нормы".

Тезисы по другим регионам мира:

- Индо-Тихоокеанский регион будет полем одного из ключевых геополитических и экономических сражений в XXI веке.

- США больше не рассматривают Ближний Восток как доминирующий фактор своей внешней политики.

- США будут сосредоточены на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.

- Сдерживание конфликта вокруг Тайваня является приоритетом.

Теги: сша, нато, европа, конфликт на украине


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети