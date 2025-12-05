В Белоярском Россельхознадзор обнаружил свалку на сельхозземлях

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Белоярском МО сельхозземли в 9,5 га, треть которых была завалена твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, при проверке было зафиксировано зарастание всей территории участка. Отходы же взялись с соседнего полигона ТБО, мусор с которого уже подобрался к земельному участку сельскохозяйственного назначения, который не используют по назначению.

В процессе мероприятия на участке были отобраны образцы почвы для исследований на химико-токсикологические показатели. Правообладателю вынесли предписание, согласно которому он обязан привести сельхозземли в надлежащее состояние для дальнейшего использования по назначению.

Отметим, что за нарушение земельного законодательства РФ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы привлекаются к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а именно: невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, с наложением административного штрафа.