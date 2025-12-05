На Урале женщине дали срок за зажатого дверью инспектора ДПС

На Среднем Урале нетрезвая женщина напала на полицейского, вступившись за незнакомого парня. За это ей дали условный срок.

Читайте также: Уралец получил срок за пьяную езду и нападение на полицейского

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось вечером 26 июня на площади у ДК "Металлург" в городе Реж. Компания молодых людей громко слушала музыку из автомобиля, мешая жителям. На вызов прибыли сотрудники ДПС, но к их приезду музыка уже была выключена. Однако стражи порядка начали составлять протокол на одного из молодых людей, который вел себя агрессивно и отказался сесть в патрульное авто.

В этот момент к месту событий подошла нетрезвая женщина. Увидев, что полицейские задерживают одного из парней, она бросилась на защиту незнакомца. Женщина зажала инспектора ДПС дверью служебной машины и несколько раз ударила его по голове и плечам. Сразу после этого она сама была задержана.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Сама возмутительница спокойствия признала вину и раскаялась, пояснив, что действовала под влиянием алкоголя и эмоций.

Режевской городской суд признал ее виновной и назначил год лишения свободы условно. Также в пользу избитого силовика с нее взыскана компенсация морального вреда в 30 тысяч рублей.