Уралец получил срок за пьяную езду и нападение на полицейского

Житель уральского города Кушва осужден за езду в пьяном виде и нападение на полицейского. Мужчина получил условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в октябре 2024 года на улице Трактовой в Кушве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого оказался пьяный водитель. Выяснилось, что он был лишен прав за нетрезвое вождение, но все равно сел за руль. Мужчина попросился в туалет, а затем попробовал скрыться. При задержании он оказал сопротивление – ударил полицейского кулаком по голове.

В отношении уральца было возбуждено дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса России. Сам он признал вину в управлении в пьяном состоянии, однако отрицал применение насилия к сотруднику полиции.

Кушвинский городской суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно. Также нарушитель лишен водительских прав на 2,5 года. Кроме этого, с него взысканы процессуальные издержки.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.