Власти Индии прокомментировали аренду у России атомной подводной лодки

Власти Индии опровергли публикацию Bloomberg о заключении контракта с Россией на аренду атомной подводной лодки.

В правительстве страны сообщили, что никакого нового контракта нет, речь идет о контракте 2019 года, по нему поставка субмарины была отложена до 2028 года (хотя изначально она должна была быть поставлена в 1015 году).

В 2019 году был заключен контракт на аренду подводной лодки класса "Щука-Б", стоимость аренды составила более $3 млрд. Эта подводная лодка должна была в 2025 году сменить другую, также арендованную Индией у России.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что в преддверии государственного визита Владимира Путина в Индию две страны окончательно согласовали контракт на аренду подводной лодки, переговоры по которой, якобы, шли десять лет. Называлась и стоимость аренды - $2 млрд.

По данным агентства, в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь, чтобы оценить ход модернизации лодки. Источники сообщают, что Индия ожидает передачу подлодки в течение двух ближайших лет, хотя техническая сложность проекта может сдвинуть сроки поставки.

Подводная лодка будет передана ВМС Индии на десять лет. Условия договора предусматривают, что субмарина будет использоваться для учений и не может быть задействована в активных боевых действиях. Предполагается, что на этой лодке Индия будет готовить моряков к эксплуатации собственных атомных лодок.