В Екатеринбурге определили дату технического открытия катка на Площади 1905 года

Техническое открытие катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге запланировано на 19 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, точная дата начала работы площадки будет зависеть от погоды. Каток в виде заснеженного леса раскинется в самом центре города. Строителям нужно минимум две недели устойчивых холодов, чтобы подготовить лед.

Также планируется, что в день открытия прямо на катке несколько пар сочетаются узами брака, а особая программа будет ждать тех, кто решит встретить здесь новогоднюю ночь. Кроме этого, запланировано гала-шоу со звездами фигурного катания и мастер-классы от спортсменов. О дате их проведения организаторы сообщат дополнительно. Ожидается, что площадка проработает до 23 февраля 2026 года.

Напомним, изначально каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге должен был открыться 12 декабря. В церемонии должны были участвовать известные российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Однако затем открытие катка перенесли из-за теплой погоды.