В Югре следователи устанавливают причины взрыва на АЗС

Устанавливаются обстоятельства происшествия на автомобильной газозаправочной станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, сегодня, в 10.55 в Ханты-Мансийске произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции по ул. Мира. Пострадал оператор станции.

По данному факту Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда, причиненного здоровью работника.

Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на данном объекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверку также проводит прокуратура. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Сергей Мингалев. В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.