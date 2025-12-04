Ипотеку разрешат регистрировать в качестве залога для ЦФА

В Госдуму внесли поправки, которые позволят регистрировать ипотеку в качестве залогового обеспечения для цифровых финансовых активов (ЦФА). Авторами законопроекта выступили депутаты и сенаторы СовФеда во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Если документ будет принят, то при регистрации ипотеки в Росреестре будет указан номер выпуска, наименование оператора электронной площадки и запись о том, что залогодержателями являются владельцы соответствующих ЦФА, поясняет Аксаков. Сейчас механизма регистрации нет.

Депутат уточнил, что покупка ЦФА с ипотечным обеспечением до госрегистрации ипотеки запрещается.

"Поправки повысят защищенность прав инвесторов и доверие к ЦФА с ипотечным залогом. Это откроет возможности для интеграции ЦФА с рынком жилья и другими активами, усиливая роль инвестиционную цифровых финансов как альтернативы банковскому кредитованию и традиционным облигациям. В результате мы расширим сферу применения ЦФА и создадим новые каналы для привлечения долгосрочных ресурсов в экономику", - полагает депутат.

ЦФА иногда ошибочно называют криптовалютой, но это ошибочное представление. ЦФА или "цифровые расписки" – это признаваемые российским законодательством цифровые записи, подтверждающие, что их держатели имеют определенные цифровые права. Например, денежные требования к эмитенту; право участия в капитале непубличного акционерного общества; права по эмиссионным ценным бумагам; право требования передачи по эмиссионным ценным бумагам.