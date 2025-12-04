Митрошина частично признала вину в легализации денежных средств

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в легализации денежных средств. Об этом она заявила в суде.

По словам Митрошиной, она не предполагала, что ее действия по продаже квартир могут быть расценены как легализация.

Блогер также добавила, что не скрывала свои денежные переводы и факт самих сделок, передает ТАСС.

В ноябре Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в отмывании денег, полученных незаконным путем, в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта. Блогер была отправлена под домашний арест. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. В октябре сообщалось, что налоговая служба просит признать Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн рублей.